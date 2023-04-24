Dünya genelinde 2021'de 619 bin kişi sıtma nedeniyle öldü

Dünya genelinde 2021'de 247 milyon kişide görülen sıtma nedeniyle 619 bin kişi hayatını kaybetti.

"25 Nisan Dünya Sıtma Günü" nedeniyle AA muhabiri Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerini derledi.

Sıtma, insanlara parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor. Belirtileri genellikle 1 ay içinde görülen hastalık ayrıca kan yoluyla, enjektör veya iğnelerin ortak kullanımıyla veya doğumda anneden bebeğe geçebiliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde "malarya" olarak da bilinen sıtmanın ilk semptomları pek çok sistemik viral hastalık bulgularına benzerken, baş ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, yorgunluk, kas ve eklem ağrısı ile başlıyor.

Dünya Sıtma Günü'nün bu yılki teması "Sıtmayı sıfırlama zamanı: yatırım, yenilik, uygulama." olarak belirlendi.

DSÖ'nün geçen yıl aralıkta yayımladığı "2022 Dünya Sıtma Raporu"na göre, 2021'de dünyada 247 milyon sıtma vakası tespit edildi ve sıtmadan 619 bin kişi yaşamını yitirdi.

Dünya nüfusunun neredeyse yarısının sıtma riskinde olduğu 2021'de vakaların yüzde 95'i (234 milyon), ölümlerin yüzde 96'sı (593 bin) Afrika'da kaydedildi.

Sıtmadan en fazla etkilenen grup olan 5 yaş altındaki çocuklar, söz konusu dönemde Afrika'daki tüm sıtma ölümlerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Dünya genelindeki sıtma vakalarının yaklaşık yüzde 2'si Güneydoğu Asya, yüzde 0,2'si Amerika, yüzde 2,5'i Doğu Akdeniz ve yüzde 0,6'sı Batı Pasifik ülkelerinde tespit edildi.