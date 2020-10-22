Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 500 bine yaklaştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 136 bin 463 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 41 milyon 494 bin 827'ye çıkarken, virüs saptanan 30 milyon 917 bin 498 bin kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 9 milyon 366 bin 711 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 584 bin 850 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 227 bin 409 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 706 bin 946), Brezilya (5 milyon 300 bin 649), Rusya (1 milyon 447 bin 335), İspanya (1 milyon 46 bin 641), Arjantin (1 milyon 37 bin 325), Kolombiya (981 bin 700), Fransa (957 bin 421), Peru (878 bin 885), Meksika (867 bin 559), İngiltere (789 bin 229), Güney Afrika (708 bin 359), İran (545 bin 286), Şili (495 bin 637), İtalya (449 bin 648), Irak (438 bin 265), Bangladeş (393 bin 131), Almanya (391 bin 355), Endonezya (373 bin 109), Filipinler (362 bin 243), Türkiye (353 bin 426), Suudi Arabistan (343 bin 373), Pakistan (325 bin 480), Ukrayna (322 bin 879) ve İsrail (307 bin 765).”

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (155 bin 459), Hindistan (116 bin 653), Meksika (87 bin 415), İngiltere (44 bin 158), İtalya (36 bin 832), İspanya (34 bin 366), Fransa (34 bin 48), Peru (33 bin 937), İran (31 bin 346), Kolombiya (29 bin 464), Arjantin (27 bin 519), Rusya (24 bin 952), Güney Afrika (18 bin 741), Şili (13 bin 719), Endonezya (12 bin 857), Ekvador (12 bin 453), Belçika (10 bin 539) ve Irak (10 bin 418)."