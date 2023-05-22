Dünya Gıda Programı'nın 200 bin Filistinliye yardımlarını durdurma kararı Gazze'de protesto edildi

Gazzeliler, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) haziran ayından itibaren 200 bin Filistinliye gıda yardımını durdurma kararını protesto etti.

WFP'nin Gazze'deki merkez binasının önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, "Yoksulluk arttı, açlık arttı" ve "Ben Filistin vatandaşıyım, gıda güvenliği benim hakkım" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Abir el-Keylani, AA muhabirine "Tek gıda kaynağımız olan WFP tarafından desteklenen aylık kuponun askıya alındığı bize bildirildi. İş imkanlarının yetersizliği nedeniyle bu kupona çok ihtiyacımız var." dedi.

Gazzeli Muhammed Eşref de "Zor yaşam koşullarıyla mücadele ediyoruz ve can damarımız olan kuponun verilmesini talep etmeye geldik." diye konuştu.

Dünya Gıda Programı (WFP) 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "ciddi" fon sıkıntısı nedeniyle haziran ayından itibaren 200 bin Filistinliye gıda yardımını askıya alacağını, bu sayının da gıda yardımı alanların yüzde 60'ına tekabül ettiğini duyurmuştu.

"WFP'nin herhangi bir fon almazsa ağustos ayından itibaren Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerini tamamen askıya almak zorunda kalacağı" belirtilen açıklamada, WFP'nin bölgedeki gıda ve nakdi yardımlarını sürdürebilmesi için 2023 yılının sonuna kadar 51 milyon dolara ihtiyaç duyduğu kaydedilmişti.