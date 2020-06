Dünya'nın 'en temiz' havası bulundu

ABD'de yapılan bir araştırma, Dünya üzerinde en temiz havanın Güney Okyanusu'nda bulunduğunu ortaya koydu.

Colorado Üniversitesi'nden Sona Kreidenweis ve ekibinin yaptığı çalışmada, Güney Okyanusu'nun biyoaerosol seviyesi ölçüldü.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bulgulara göre, Güney Okyanusu'nda, söz konusu ölçümün gerçekleştirildiği bölgede insan kaynaklı (antropojenik) kirlilik oluşturan parçacıklara rastlanmadı.

Atmosferdeki karbondioksit oranı artmaya devam ediyor

COVID-19 Dünya genelinde hava kirliliğini azalsa da atmosferdeki karbondioksit oranı artmaya devam ediyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, karbondioksit değerleri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm (milyonda bir birim) iken, 2019 yılında bu değer 412 ppm değerine ulaştı.

2020 yılında ise karbondioksit oranı 416 ppm değerine yükseldi.