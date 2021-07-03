Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün, yeni tip Koronavirüsün Delta varyantının tehlikeli olduğu, mutasyona uğramaya ve dünya çapında yayılmaya devam ettiğini belirterek toplum sağlığı tepkisinin sürekli değerlendirilmesi ve dikkatli bir şekilde ayarlanması gerektiği uyarısında bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Delta varyantının en az 98 ülkede gözlemlendiğini, aşı kapsamının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde hızla yayıldığına dikkati çekerek hiçbir ülkenin virüse karşı güvende olmadığı uyarısında bulundu.

WHO Genel Direktörü, Delta varyantının yayılmasını önlemenin iki yolu olduğunu açıkladı. Bunlardan ilki takip, test, vakaların erken tespiti, karantina ve klinik tedaviyi kapsayan toplum ve sosyal sağlık önlemlerini içeriyor. Ayrıca maske kullanımı, sosyal mesafe, kalabalık yerlerden kaçınma ve kapalı alanlarda iyi havalandırmanın sağlanmasını da içeriyor. BM yetkilisine göre, ikinci yol, koruyucu ekipman, oksijen, Kovid-19 testleri, ilaçları ve aşılarının adil bir şekilde paylaşılması. Zira salgın dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.

RUSYA KARANTİNAYA DÖNMEYİ REDDEDİYOR

Rusya dün yaptığı açıklamada, art arda dördüncü günde virüse bağlı olarak rekor sayıda ölüm kaydetmesine rağmen yeni karantina önlemleri uygulamayacağını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP’nin resmi kaynaklara istinaden hazırladığı bilançoya göre, Rusya’da yetkililer üst üste dördüncü günde de rekor bir ölüm sayısı kaydederek, son 24 saat içerisinde 679 ölüm kaydetti. Dünya genelinde virüsten en çok etkilenen beşinci ülke olan Rusya’da aşı kampanyasının yavaşlığı nedeniyle epidemiyolojik durum kötüleşirken, ülke, son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle salgının geniş çapta yayılması riski ile karşı karşıya. Vaka sayılarında artış, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta yeniden vatandaşlarını aşı olmaya çağırmasına yol açtı.

Kremlin dün yeni karantina önlemlerinin uygulanmasının tartışmaya açık olmadığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere verdiği demeçte “Kimse kapanma önlemlerini istemiyor ve evet, konu tartışmaya açık değil. Konu tartışılmıyor ve bu nedenle hepimizin en yakın zamanda aşı olması gerekiyor” dedi. Moskova Belediye Başkanı, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla, işletmelerde aşısız çalışanların yüzde 30’unun evden çalışmasına yönelik direktif verdi ve restoranlardan yalnızca son 6 ay içerisinde virüs ile enfekte olup atlatmış kişilerin ve aşı olanların girişine izin vermelerini istedi. Moskova ayrıca, Ağustos ortasına kadar hizmet sektörü çalışanlarının en az yüzde 60’ının tam aşı olmasını zorunlu tutarak sakinlerin aşılanmasını zorunlu tutan ilk şehir oldu. Ardından 10’dan fazla şehir aynı kararı uyguladı.

YENİ KISITLAMALAR

Avustralya’da ise dün, yetkililerin ülkedeki belli başlı şehirleri karantinaya alarak salgının yayılmasını kontrol altına almaya çalışması sebebiyle, ülkeye girmesine izin verilen kişi sayısında önemli bir düşüş olacağı duyuruldu. Kıta nüfusunun yarısı karantina önlemlerine tabi tutulurken, Başbakan Scott Morrison, ülkeye giriş yapabilecek yolcu sayısının yarıya indirileceğini açıkladı.

Askeri darbeye karşı çıkanlar ile ordu arasında aylardır süren kanlı çatışmalara tanık olan Myanmar’da ise yetkililer, 1,7 milyonluk nüfusuyla ikinci büyük şehir olan Mandalay’da karantina uyguladı. Sağlık çalışanlarının iktidardaki askeri konseyi protesto etmek üzere düzenlediği grev devam ederken, Kovid-19 salgını ülke genelinde yayılmaya devam ediyor.

ALMANYA'DA ENDİŞE

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Londra’da verdiği demeçte, oldukça bulaşıcı olan Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları önemli bir şekilde artarken, İngiltere’deki EURO 2020 finallerine katılmasına izin verilen seyirci sayısıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

İngiltere hükümeti, turnuva için, 90 bin kişilik kapasiteye sahip olan Wembley Stadyumu’nun tribünlerinde önceden karar verildiği gibi 40 bin kişi değil 60 binden fazla seyirciye izin verileceğini açıkladı

Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Chequers yazlık evinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bunun abartı olup olmadığını gerçekten merak ediyorum” dedi. Merkel Almanya Başbakanı olarak İngiltere’ye yaptığı son ziyarette, “Almanya'da Münih stadyumunda seyirci sayısını azaltmaya karar verdik ancak elbette İngiltere hükümeti kendi kararları veriyor” açıklamasında bulundu. Merkel Eylül ayındaki genel seçimlerin ardından görevinden ayrılacak.

Johnson ise, yetişkinlerin yüzde 63’ünün iki doz ile aşılandığı aşılama programı sayesinde İngiltere’nin oluşturduğu ‘bağışıklık duvarı’ndan bahsetti. Almanya Başbakanı ise bu konudaki endişelerini dile getirerek, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’a katılmış oldu.

İngiltere’nin Almanya’ya karşı zaferi hak ettiğini belirten Merkel, turnuvada İngiltere Milli Takımına başarılar diledi.

Delta varyantının geniş çapta yayıldığı İngiltere’den gelen yolcuları karantinaya almaya yönelik bir AB anlaşmasını destekleyen Merkel, ilk kez tutumunu yumuşatmış gibi görünüyor. Merkel bu konu ile ilgili olarak “Aşının iki dozunun verilmesi ile yakında yeniden karantinaya ihtiyaç duyulmadan seyahat edebileceğini umuyoruz” dedi.