Dünyada ilk: Laboratuvarda olgunlaşan dondurulmuş yumurtalardan bebek doğdu

İndependent’ten Sabrina Barr ‘ın haberine göre, bir kadının yumurtalarının dondurulmadan önce laboratuvarda olgunlaştırılmasından sonra doğan bebeğin dünyada ilk olduğu belirtiliyor.

Annals of Oncology adlı hakemli onkoloji dergisinde yer alan makaleye göre, Fransız doğum uzmanları 5 yıl önce yumurtaları alınan 34 yaşındaki kadının bir erkek bebek dünyaya getirdiğini ifade etti.

Söz konusu kadın 29 yaşında meme kanseri sebebiyle kemoterapi gördü.

Ancak hastanın tıbbi tedavisi sebebiyle, dondurulabilir olgun yumurtalar üretmesine yardım edecek yumurtalık uyarıcı hormonları alacak yeterli zamanı bulunmuyordu.

Elverişsiz şartlar sebebiyle bilim insanları, hastanın yumurtalıklarından olgunlaşmamış 7 yumurta aldı.

Daha sonra “in vitro olgunlaştırma” (IVM) metoduyla yumurtaların laboratuvarda olgunlaşmasını sağladılar.

Yumurtalar olgunlaştıktan sonra vitrifikasyon işlemiyle donduruldu.

Vitrifikasyon metodunda yumurta veya embriyo hızlıca soğutuluyor böylece hücreye zarar verebilecek buz kristallerinin oluşum ihtimali azaltılıyor.

Meme kanseri tedavisinden 5 yıl sonra kanserden tamamen kurtulduğu belirtilen kadına doğurganlığını yitirdiği bilgisi verildi.