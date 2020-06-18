Dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 481 bini aştı

Dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 481 bin 633’e ulaştı.

452 bin 332 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan virüse yakalanan 4 milyon 446 bin 290 kişi ise sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 milyon 236 bin 52 kişi virüse yakalanırken, 119 bin 980 kişi de yaşamını yitirdi.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke ise Güney Amerika ülkesi Brezilya. Brezilya’da virüse yakalanan kişi sayısı 960 bin 309 olurken, 46 bin 665 kişi de hayatını kaybetti.

Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de ise yeni vakalar artmaya başladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4’ü yurt dışı kaynaklı 28 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 21’inin başkent Pekin’de görüldüğü aktarıldı.

Böylelikle Pekin’de 12 Haziran’dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 158’e yükselmiş oldu.