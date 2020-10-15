Dünyada yarım milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı

ABD’li ilaç devi Pfizer, Alman BionTech ile geliştirdiği corona virüs aşısını 12 yaş ve üstü çocuklarda test etmeye başlamayı planladığını ve ebeveynlerin çocuklarını kaydettirmeye ilgi duyduklarını açıkladı. Böylece, ABD’deki çocukları da içeren ilk corona virüs aşı denemesi gerçekleşecek.

Aşı Araştırma Merkezi direktörü Dr. Robert Frenck, Cincinnati Çocuk Hastanesi’ndeki bir ekibin bu hafta 16 ve 17 yaşlarındaki gençleri aşılamaya başlayacağını ve daha sonra 12 ile 15 yaş arasındaki çocukların klinik deneylere dahil olacağını söyledi.

FDA ONAYLADI

Şirket, internet sitesinde ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) 12 yaşındaki çocukları denemeye kaydettirmek için onay aldığını doğruladı.

CORONA VİRÜS ÇOCUKLARDA ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Dünya genelinde yarım milyondan fazla çocuğa Covid-19 teşhisi konulduğunu belirten Frenck, "Ergenler ve çocuklarda kullanılabilecek etkin bir aşının yeni tip corona virüs pandemisini kontrol altına almak için kritik olduğunu düşünüyoruz. Hatırlanması gereken önemli şeylerden biri, Covid-19’a enfekte olan çocuklar için ölüm oranının yaşlı yetişkinlere göre daha düşük olmasına rağmen sıfır olmamasıdır. Çocuklarda var olmayan bir enfeksiyon değil. Çocuklar bu nedenle ciddi bir hastalık geliştirebilir ya da ölebilir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VİRÜSÜ SAVUNMASIZ DURUMDAKİ İNSANLARA BULAŞTIRIYOR

Bununla birlikte, “Çocuklar semptom göstermeseler bile virüsü ebeynlerine, sağlık çalışanlarına ve savunmasız durumdaki diğer insanlara virüsü yayabilirler” diyen Frenck, çocukların, multisistem enflamatuar sendrom veya MIS-C adı verilen nadir görülen ciddi bir yan etki geliştirebileceği konusunda uyardı.

ENFEKTE ÇOCUK SAYISI RESMİ VERİLERİN GÖSTERDİĞİNDEN DAHA FAZLA

Frenck ayrıca, resmi verilerin gösterdiğinden daha fazla çocuğun corona virüs ile enfekte olduğunu söyleyerek, "Sanırım, yeterince hastalanmadıkları için enfekte olan çocukların sayısını tespit edemiyoruz. İnsanlar genel olarak hafif bir öksürüğe ve burun akıntısına sahip olan çocuklarını doktora götürmüyor” dedi.

Diğer taraftan FDA, corona virüs aşısı geliştiren şirketlerden, yaşlılar, biyahlar, Hispanikler ve yerli Amerikalılar gibi farklı gruplar da test yapmasını istedi. Bu kapsamda,ABD'deki son aşama klinik deneylerine devam eden dört şirketten biri olan Pfizer, testlere farklı etnik grupları da içeren 38 bine yakın gönüllüyü kaydettiğini açıkladı. 31’den fazla kişinin ise ikinci doz aşıyı aldığını belirtti.

Frenck, 90'dan fazla çocuk ve gencin ise deneylere katılmak için gönüllü olduğunu aktardı.

PFİZER/BİONTECH AŞISI HAKKINDA

Pfizer, iki dozluk corona virüs aşısını Almanya BioNtech firmasıyla birlikte geliştirdi. Aşı corona virüse karşı bağışıklık sağlamak için virüsn genetik materyalini kullanıyor.