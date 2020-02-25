Dünyanın en yaşlı babası evinde çıkan yangında can verdi

Dünyanın en yaşlı babası olarak tanınan Ramjeet Ragav, sigarasının yatağına düşmesi sonucunda çıkan yangında hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı babası rekorunu kıran Ramjeet Ragav 104 yaşında talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Hindistan'da 94 yaşında ve 96 yaşında baba olan Ramjeet Ragav, dünyanın en yaşlı babası rekorunu üst üste kırmıştı.

Eşi 60 yaşında olan Ragav, eski bir güreşçi olduğunu ve baba olmak için kendisini çok dinç hissettiğini söylüyordu.

Ragav'ın 2008'de doğan ilk oğlu, 2013'te annesinin kucağından kaçırılmıştı. Kısa süre sonra eşi de küçük oğluyla evi terk etmişti.

Ramjeet, "Nereye gittiklerini bilmiyorum, eve geldiğimde eşim ve oğlum gitmişti. Normalde iyi beslenirim ama şimdi stresten yiyemiyorum. Çocuklarımı özlüyorum, ölmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum" demişti.