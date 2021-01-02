Dünyanın en yaşlı insanı 118. yaşına girdi

Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane Tanako, 118. yaş gününü kutladı.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane Tanako, yeni yaşına girdi.

Japonya’nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı.

Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.

COVID-19 nedeniyle aile bireyleriyle görüştürülmüyor

Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.