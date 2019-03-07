Xinhua Haber Medya Merkezi, dünyanın ilk robot kadın haber sunucusu Xin Xiaomeng'in görevini başlattı.

Yapay zekanın çok da uzak olmayan bir gelecekte günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacağı inkar edilemez bir gerçek. Yapay zeka ve robotik teknolojiler, pek çok mesleğin yerini alarak işlerin çok daha az maliyet ve çaba ile gerçekleştirilebilmesini sağlayacak. Elbette ki bu durum, bazı mesleklerin kalıcı olarak hayatımızdan çıkacağı anlamına geliyor.

Yapay zeka nedeni ile varlığını kaybedecek mesleklerden biri de haber spikerliği olacak gibi duruyor. Bildiğiniz gibi Çin’de geçtiğimiz aylarda yapay zekanın yönlendirdiği insansı robot, haber spikerliği yapmış ve tüm dünyaya yapay zekanın kullanımının ne kadar yaygınlaşacağına dair sinyaller vermişti.

Xinhua ve Çinli arama motoru şirketi Sogou tarafından geliştirilen Xin Xiaomeng adlı kadın yapay zeka robotu, Xinhua Haber Medya Merkezi’nde haber spikeri olarak göreve başladı. Böylece dünyanın ilk kadın robot haber spikeri resmi olarak hizmete girmiş oldu. Robotun düzenli olarak sunuculuk yapması ile yapay zekanın yan etkilerini de görmüş olacağız.