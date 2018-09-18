DÜŞES DOLMA PİŞİRDİ!

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle bir dernekte kadınlarla birlikte yemek pişirdi...

Meghan Markle 2017 'nin Ocak ayında İngiltere'de gerçekleşen gökdelen yangınında hayatlarını kaybeden insanların yakınları yararına kurulan bir kadın derneğinin yardım toplantısında yemek pişirdi.

Müslüman kadınlardan oluşan dernekle birlikte bir yardım organizasyonu düzenleyen Kraliyet Derneğini temsilen Meghan Markle mutfağa girdi ve hünerlerini sergiledi.

Yapılan bu yemeklerden oluşturulan bir tarif kitabı da var. Kraliyet düşesi bu kitap için bir de önsöz yazdı.

Bu hem faydalı hem de eğlenceli etkinlikte çok iyi zaman geçirmiş gibi görünen düşes kadınlarla bol bol fotoğraf çektirdi, sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

İngiltere mutfağında yer almayan, farklı ülkelerin geleneksel mutfaklarından seçilmiş yemekler yapılan etkinlikte Meghan Markle'ın hiç zorlanmadığı görüldü.

Bu yemeklerden bazıları bizim mutfağımızda da yer alan börekler, dolmalar gibi lezzetlerden oluşuyor.