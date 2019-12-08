Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali kapsamında sergilenen ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserine 120 bin dolara alıcı çıktı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan post-modern eser, Miami'deki bir süpermarketten alınan bir adet muz ve 15 santim uzunluğunda bir koli bandından oluşuyor. Söz konusu muz, arkası beyaz fonlu bir duvara yapıştırılmış.

Festivalin ilk günü satıldı!

Olayın duyulması sonrası açıklama yapan Perrotin Uluslararası Sanat Galerisi satışı doğrularken, buna benzer başka sanat eserlerinin daha yüksek fiyatlara alıcı çıktığını belirtti. Yetkililer eserin festivalin daha ilk gününde alıcı bulduğunu açıkladı. Galeriye katılan birçok kişi söz konusu esere yoğun ilgi gösterip fotoğraf çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları viral olan eseri "entellüktüel bir facia" olarak niteledi. Bazılarıysa dünyanın "en pahalı muzu" yakıştırmasını yaptı.

Art Basel Sanat Festivali'ne özellikle yeni fikirlere açık ünlüler rağbet gösteriyor. Festival dünyada sadece İsviçre Basel, Miami Florida ve Hong Kong'da düzenleniyor.