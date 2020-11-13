Elon Musk'tan koronavirüs paylaşımı: "Düzmece birtakım işler dönüyor"

Elektrikli otomotiv devi Tesla’nın kurucusu Elon Musk, koronavirüs testine dair kafa karıştıran bir paylaşım yaptı

Musk, tweet’inde bir gün içinde yaptırdığı Kovid-19 testlerinde farklı sonuçlar çıktığını söyledi.

ABD’li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in de kurucusu ve CEO’su Musk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bayağı düzmece birtakım işler dönüyor. Bugün 4 kez test Kovid- 19 testi yaptırdım. İkisi negatif, ikisi de pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’den hızlı antijen testi.

Takipçilerinden birinin “Semptomların var mı?” sorusunu da Musk, “Bilindik grip semptomları. Şu ana dek sıradışı bir şey olmadı” diye yanıtladı.

Musk, daha sonra farklı laboratuvarlarda test yaptıracağını, sonuçların 24 saat içinde elinde olacağını belirterek “Benim başıma geliyorsa, herkesin de başına gelebilir” dedi.