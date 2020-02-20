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Endonezya Sağlık Bakanı: Koronavirüsten dualarla korunuyoruz

Endonezya Sağlık Bakanı: Koronavirüsten dualarla korunuyoruz
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Sars, Ebola, kuş gribi salgınlarına reaksiyonuyla sınıfta kalmış kabul edilen Endonezya’da bu kez koronavirüse dinsel açıklama getirildi. En kalabalık Müslüman ülkenin sağlık bakanı, koronavirüsten azade olmalarını halkın duaları sayesinde tanrıya borçlu olduklarını söyledi. Oysa bir Harvard araştırması, ülkede en az 5 vaka öngörüyor.

Merkezi Çin’in Vuhan kenti olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını pek çok ülkeye sıçrarken, en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke konumundaki Endonezya‘da yetkililer hiçbir vakaya rastlanmadığını iddia edip bunu halkın dua etmesiyle açıklıyor.

Çin’e çok yakın olan ve her ay on binlerce Çinli tarafından ziyaret edilen Endonezya, komşu Malezya ve Filipinler‘de bulaşma saptanmasına rağmen, resmi olarak koronavirüs vakalarından azade gözüküyor.

Endonezya medyasına göre sadece 104 kişiye koronavirüs testi yapılırken, iktidar yetkilileri halkın dualarla korunduğu iddiasında.

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