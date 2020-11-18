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Endonezya’da heyelan

Endonezya’da heyelan
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Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Afet Ajansı Yönetiminin (BNPB) açıklamasına göre, eyaletin Banyumas bölgesinde dün aralıksız devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Heyelanda 4 evin toprak altında kalması sonucu 5 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, bölge halkının kendi imkanları ve iş makinelerinin desteğiyle temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tropikal iklime sahip Endonezya’da şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor. 

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