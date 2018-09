ERDOĞAN-MERKEL ORTAK BASIN TOPLANTISI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık." dedi.

Erdoğan, Başbakanlık Binası'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Dört yılı aşkın bir sürenin ardından "cumhurbaşkanı" sıfatıyla Almanya'da bulunduğunu belirten Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'a nazik daveti için özellikle teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, gerek mevkidaşı Steinmeier, gerekse Merkel nezdinde tüm Alman makamlarına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın ekim ayında kalabalık iş heyetiyle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildiren Erdoğan, "Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yakaladığımız bu ivmenin korunmasından ve daha da güçlenmesinden, güçlendirilmesinden yanayız. Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık" diye konuştu.

İkili ilişkilere dair konuları etraflıca ele alma fırsatı bulduklarını aktaran Erdoğan, Merkel ile yarın sabah bir araya gelerek siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve turizme yönelik her alanda konuları değerlendirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Erdoğan, birkaç hafta önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ı Türkiye'de misafir ettiklerini de anımsattı.

"6 KRİTERİ EN KISA ZAMANDA YERİNE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Türk milletinin desteği ve direnişi sayesinde bir darbe girişimini hedeflerinden saptırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Darbeciler, güçlü Türk demokrasisini rafa kaldırmayı başaramadılar. FETÖ'nün uzantıları tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminde 251 insanımızı şehit verdik, 2 bin 193 yaralımız, gazimiz oldu. Darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan olağanüstü hal uygulamasına gittik. Demokrasimizi bu terör örgütünün tehdidinden kurtarmak için 2 yıl boyunca çok yoğun bir çaba sarf ettik. Bu noktada da önemli oranda başarı sağladık. 24 Haziran seçimleri sonrasında bu uygulamayı da kaldırdık.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir. Reform eylem grubumuz bu konuda gereken adımları atmaya başlamıştır. Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliği güncellemesine başlanması ve katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin faydasına olacaktır."

Erdoğan, bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmadan üretilmesini dilediklerini vurgulayarak, Avrupa'nın lider devletlerinden Almanya'nın vereceği desteği de önemsediklerini söyledi.

"ALMANYA İLE ORTAK BİR TUTUM İÇİNDEYİZ"

Türkiye'nin başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstlendiğine işaret eden Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de 7 yıldır süren ve 1 milyon insanın hayatına mal olan zulmün bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Bu noktada Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz." dedi.

Erdoğan, şu an itibarıyla 3,5 milyon mültecinin Türkiye'de misafir edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Burada Almanya'nın 'Suriye' meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Türkiye ve Almanya mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk almış, ciddi fedakarlıklar ortaya koymak suretiyle bu süreci yumuşatmışlardır. Artan korumacı ticaret eğilimlerinin dengelenmesi için kurallar temelli sistemin desteklenmesi hususunda Almanya ile ortak bir tutum içindeyiz.

Ticari yaptırımların siyasi hedefler doğrultusunda kullanılması, küresel ticarete olduğu kadar uluslararası güvenliğe de zarar verecektir. Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu görüşmemizde Sayın Merkel'e izah ettim. Spekülatif bazlı dönemsel dalgalanmaların ekonomimize etkilerinin, aldığımız yapısal tedbirler sayesinde, sınırlı kaldığını burada tekrar ifade etmek isterim. Ülkemiz diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi alanında gelebilecek tehditlere karşı da hazırlıklı ve bunları bertaraf edebilecek güçtedir."

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ETKİLİ MÜCADELE BEKLENTİMİZİ ELE ALDIK"

Almanya ile derin ekonomik bağları önemsediklerini, kazan-kazan anlayışı temelinde daha da gelişmesini istediklerini bildiren Erdoğan, "Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumu ve vermekte olduğu mesajları değerli buluyoruz." dedi.

Erdoğan, iki ülke ilişkilerini özel kılan en önemli unsurlardan birisinin Almanya'daki 3,5 milyona varan soydaşların varlığı olduğunu dile getirdi.

Türk vatandaşlarının kökleriyle bağlarını koruyarak, Alman toplumuna eşit katılım temelinde entegrasyonunu teşvik ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sosyal ve ekonomik alanda ve eğitim-öğretimde insanlarımızın tam fırsat eşitliğinden yararlanması bu süreci hızlandıracaktır. Diğer yandan Almanya'dan FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle daha etkili mücadele beklentimizi ve bu yöndeki taleplerimizi Sayın Merkel ile görüşmemizde etraflıca ele aldık.

Son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim. İnşallah önümüzde yeni iş birliğimizin daha da güçlenerek devamı ama bu arada da tabiki her ülkenin özellikle yargı bağımsızlığı noktasındaki alacağa kararlara hep birlikte saygı duyulmasının da gereğini ifade etmem herhalde hukuka inanmış, demokrasiye inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır."