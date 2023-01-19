Ermenistan'da kışla yangını: 15 asker öldü, komutan görevden alındı

Ermenistan'ın Azat köyü yakınlarında bir askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı. 2. Kolordu Komutanı Grigoryan ile bazı üst düzey subaylar, 'ihmal' gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.

KOMUTAN, 'İHMAL' NEDENİYLE GÖREVDEN ALINDI

AA'nın aktardığına göre yangının ardından, 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ile bazı üst düzey subaylar görevlerinden uzaklaştırıldı. Başbakan Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, 2. Kolordu Komutanı Albay Grigoryan'ın görevden alınması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği talebinin onaylandığını bildirdi.

Yerel basında, Paşinyan'ın talimatı sonrasında 2. Kolordu Komutanı haricinde yangınla ilgili ihmalleri nedeniyle 4 albay, 2 yarbay ve 2 yüzbaşının da görevlerinden alındığı belirtildi. Öte yandan yetkililer, yapılan ilk incelemede yangının sobaya benzin dökülmesi sonucu çıktığını açıkladı.