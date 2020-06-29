Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Suriye Arap Ordusu'nda görev yapan Yezin Sultani isimli asker, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in kızı Zeynüşşam'a sosyal medya hesabından "aşk ilanı" yaptı.

Esed'in 16 yaşındaki kızına "Seni seviyorum, ben seninim, sen de benimsin" şeklinde mesaj gönderen asker, paylaştığı videolardan kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

"SENİN İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Independent'ın aktardığına göre, Yezin Sultani'nin bir başka videoda ise "Senin için her şeyi yapacağım, yakın da olsa uzak da olsa senden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ASKERE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Esad'ın kızıyla evlenmek isteyen Sultani'ye ne olduğu henüz bilinmiyor. Yerel bir televizyona konuşan arkadaşı, Yezin'in Suriyeli güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını öne sürdü.