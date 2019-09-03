Eşini uğurlamak için bilet alan adam tutuklandı

Singapur havalimanında bir adam, eşini uğurlamak için bilet satın aldı ancak uçağa binmeyince tutuklandı

Singapur'da bir adam, eşini havalimanında uğurlamak için bilet satın aldı. Ancak 27 yaşındaki adam, 'uçuş biletini amacını dışında kullanmak'tan bekleme salonunda gözaltına alındı.

Singapur polisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 'Seyahat yapmayacaksanız, biletiniz olsa bile bekleme salonuna girmek, tutuklanma sebebidir' dedi.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ocak ayından bu yana Singapur polisi, 33 kişiyi 'biletlerini amacı dışında kullanmak' suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Changi Havalimanı'nın korunaklı alanlarının sadece uçuş yapacak olan yolcuların kullanabileceğini belirten açıklamada, 'Suçlular, 20 dolar para cezası ya da 2 yıllık giriş yasağı alabilirler' denildi.