Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında karar açıklandı.
Paris Ceza Mahkemesi, Sarkozy ile aynı davada yargılanan avukatı Thierre Herzog ve Yargıç Gilbert Azibert'e1 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Herzog ayrıca 5 yıl boyunca avukatlıktan menedildi.
Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.
Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hakkında, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddiasıyla açılan davanın, yakın zamanda başlaması bekleniyor.