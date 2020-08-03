Eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı

İngiltere’de başkent Londra’nın kuzeyinde yer alan Shillington bölgesinde yaşayan Neil (53) ve Lease (43) Payne adlı çift, çocukları evden ayrıldıktıktan sonra doğumundan beri baktıkları Garfield adlı kediyi yeniden sahiplendirmeye karar verdi.

YENİ EVİNDEN KAÇTI

Ancak 3 ayındaki turuncu tekir, 20 Haziran’da Londra’nın Enfield mahallesindeki yeni evinden kaçtı.

Bununla birlikte, 3 çocuk babası Neil geçen Peşembe günü, Garfiael’i kapısının önünde görünce hayatının en duygulu anlarından birini yaşadı.

7 HAFTADA 65 KİLOMETRE YOLCULUK

“İnanılmazdı. İlk önce onun olduğuna inanamadım. Bana bakıyordu, ağlamaya başladım. Ardından Lease’in üzerine zıpladı. Bizi bulmak için 65 kilometre kat etmişti. Muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgli açıklama yapan Neil’in eşi Lease ise “Onun yeri bizim yanımız. Bu olay onunla sonsuza kadar birlikte olmamız gerektiğini kanıtladı. Onu yeni sahiplerine geri göndermeyeceğiz” dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardındandan ise Garfield bir anda gündem oldu. Yüzlerce kullanıcı Payne çifti ve Garfield'a iyi dileklerini iletti.