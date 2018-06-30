ETİYOPYA'DA 3 SİLAHLI GRUP TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEN ÇIKARILIYOR

Etiyopya'da kabine, ülkede uzun yıllardır terör örgütü olarak kabul edilen ve dış ülkelerden destek aldığı ileri sürülen 3 silahlı grubu, terör örgütü listesinden çıkarma kararı aldı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Fitsum Arega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF), Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi (ONLF) ve Ginbot 7 oluşumlarının terör örgütü listesinden çıkarılmasını öngören karar tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından Meclis'e sunulduğunu duyurdu.

Arega, "Bu karar, grupların siyasi amaçlarını elde etmek işin barışçıl siyasi söylemi kullanmalarını teşvik edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren bu grupların bazı üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin serbest kalmasını öngören af yasası tasarısının da meclise gönderileceği belirtildi.

Nisan ayında göreve geldiğinden bu yana yargı, güvenlik, ekonomi ve siyaset alanında önemli reformlar başlatan Başbakan Abiy Ahmed, son olarak Eritre'yle barış görüşmeleri için masaya oturma kararı almıştı.