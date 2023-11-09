Eurochild'dan AB'ye "İsrail'in savaş suçlarına karşı durması" çağrısı

Brüksel merkezli çocuk hakları kuruluşu Eurochild, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze'de özellikle çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına karşı durmaya davet etti.

Kuruluşun iletişim direktörü Davide Rambaldi'nin AA muhabiriyle paylaştığı yazılı açıklamada, "AB, din, milliyet veya ikamet yeri ne olursa olsun sivilleri eşit şekilde desteklemeli ve tüm tarafları eşit şekilde sorumlu tutmalıdır. Bunun aksi, AB'nin insani krizlere tepkisinde kabul edilemez bir 'çifte standart' sergileyecek ve sonuçta AB'nin iç sosyal, demokratik ve uluslararası güvenilirliğine zarar verecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca AB'nin tüm kurumları ile üye ülkelerinin diplomatik nüfuzlarını, ateşkes, insani yardıma sürekli erişim ve sivillerin toplu cezalandırılmasında rol oynayanların hesap verebilirliğinin sağlanması için kullanması istendi.

Açıklamada, "AB yöneticilerini İsrail'in Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına ve toplu cezalandırmalara karşı durmaya çağırıyoruz. Yaratılan korku ve dehşet duygusundan en çok etkilenenler çocuklardır." ifadeleri kullanıldı.