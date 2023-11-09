Eurochild'dan AB'ye "İsrail'in savaş suçlarına karşı durması" çağrısı

Brüksel merkezli çocuk hakları kuruluşu Eurochild, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze'de özellikle çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına karşı durmaya davet etti.
Açıklamada ayrıca AB'nin tüm kurumları ile üye ülkelerinin diplomatik nüfuzlarını, ateşkes, insani yardıma sürekli erişim ve sivillerin toplu cezalandırılmasında rol oynayanların hesap verebilirliğinin sağlanması için kullanması istendi.
Açıklamada, "AB yöneticilerini İsrail'in Filistin halkına, özellikle de çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına ve toplu cezalandırmalara karşı durmaya çağırıyoruz. Yaratılan korku ve dehşet duygusundan en çok etkilenenler çocuklardır." ifadeleri kullanıldı.