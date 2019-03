Eurovision starı sakallı kadın son kararıyla herkesi şaşırttı

2014'te Eurovision'u kazanarak sükse yapan Avusturyalı şarkıcı Conchita Wurst bir kez daha gündemde. Yepyeni iki single'la müziğe dönen Wurst, oldukça radikal bir karar aldı..

Büyük bir değişim içinde

5 yıl önce Avrupa'yı sallamayı başarmıştı Conchita Wurst. 'Rise Like a Phoenix' adlı şarkısıyla ülkesi Avusturya'ya yıllar sonra bir birincilik daha kazandırmıştı.

Feminen görüntüsüne tezat sakallarıyla polemik yaratan Wurst, aylarca hatta yıllarca tartışmalı bir isim oldu. Çeşitli itiraflarla basına konu olan Wurst, şu aralar büyük bir değişim içinde.

"Kadın olmak istemiyorum" demişti

Sakallı kadın' olarak tanıdığımız Conchita Wurst, kısa bir zaman önce kadın olmaktan vazgeçtiğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. "Onun bedeni, onun kararı" diyenler bile şaşkınlık yaşamıştı.

Onun gibi sıra dışı bir imaja sahip olan, feminen köşelerini keskinleştiren birinin "Kadın olmak istemiyorum" lafı hem beklenmedikti, hem de "Nasıl yani?" dedirtmişti.

İşte bu itirafın devamını artık görebiliyoruz. Çünkü Conchita Wurst aramıza döndü. Hem de iki single'la geldi. Önce 'Trash All The Glam' gibi bir hayli farklı, 'klişe pop' diyemeyeceğiz kadar dinamik ve alternatife yakın bir şarkı yayınladı. Takipçileri, hayranları şoklara vesile olmuş bir haldeyken ikinci golü de 'Hit Me'yle attı.

Gayet başarılı bir dans şarkısı olan 'Hit Me'de aylardır sakladığı yeni imajını da sonunda paylaşmış oldu. YouTube kanalınının adını 'Conchita Wurst'tan 'Wurst'a çeviren, müzikalite olarak daha başarılı ve nitelikli bir sound'la dönen şarkıcının en büyük değişimi ise tabii ki görüntüsüydü.

Uzun, dalgalı, siyah saçlarından vazgeçen 'Wurst', kısacık platin sarısı saçları ve yine sarıya boyadığı sakallarıyla bir hayli maskülen bir imaja sahip artık.