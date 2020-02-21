Eve hapsolan Çinliler, kağıt paraları uçak yapıp pencereden atıyor

Koronavirüs nedeniyle karantina altında tutulan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Çinliler, kendilerine yeni bir eğlence yöntemi oluşturdu. Para harcayamayan Vuhanlılar kağıt paraları uçak yapıp pencereden attı.
Karantina altında bulunan Vuhanlılar, harcayamadıkları paralarını uçak yapıp pencereden atarak eğleniyor. Vuhan'da insanların umutlarını yitirdiğini gözler önüne seren yeni bir video ortaya çıktı.
PARALARI UÇAK YAPIP ATIYORLAR
Sosyal medyada paylaşılan videoda evden çıkamadıkları için para harcayamayan halk, paralarını uçak yapıp pencereden fırlatmaya başladı.