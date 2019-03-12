Evinin kadını çocuklarının annesi

Siz onları genellikle en şık ve bakımlı halleriyle objektiflerin, kameraların karşısında görüyorsunuz. Yüzlerinde değişmeyen gülümsemeleri ile etraflarında toplananlarla ilgileniyor, el sıkışıyor, kısa da olsa sohbet ediyorlar.

Attıkları hem adım yeryüzünde milyonlarca meraklı tarafından takip ediliyor. Peki onların kamuoyu karşısına çıkmadıkları zaman tüm günlerini nasıl geçirdikleri hakkında bir fikriniz var mı?

Kendilerine hediye edilen ya da satın aldıkları gösterişli kıyafetleri mi deniyorlar ayna karşısına geçip? Ya da sahip oldukları mücevherleri mi sayıyorlar? Belki de evlerinde kanepeye uzanıp internette kendileri hakkında çıkan haberleri incelediklerini düşünüyorsunuz. Bakalım İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Prens Harry ve Kate Middleton, evlerinde, kapalı kapılar ardında kaldıklarında neler yapıyorlar?

P rens William bir dönem kraliyet hava kuvvetlerine ait hava ambulansı servisinde pilot olarak çalışıyordu. Fakat sonra kraliyet ailesiyle ilgili görevlerine daha fazla zaman ayırabilmek için bu işi bıraktı.

u kararın ardından da kraliyet ailesiyle ilgili kamu faaliyetlerine yoğunlaştı. Prens William, hava ambulansında pilot olarak çalışmaktan neden vazgeçtiğini "Biraz babalık görevlerine ağırlık vermek, çocuklarıma zaman ayırmak istiyorum" diye anlatmıştı.

Gelelim giydiğinden taktığına makyaj malzemelerinden aksesuarlarına milyonlarca kadının moda ikonu haline gelen Kate Middleton'a.

slına bakılırsa üç çocuk annesi Middleton'ın evde yardımcıları ve çocuklarına bakan, ince eleyip sık dokunarak seçilen iyi bir dadısı var. Ama o yine de resmi görevleri dışında kalan tüm vakitlerini çocuklarına ayırmayı seviyor

Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile sarayın yakınlarındaki parklarda gezerken defalarca görüntülendi Düşes Kate Middleton.

Çocuklarını bebek arabasıyla gezdiren Kate Middleton, tanınmamak için genellikle saçını toplayıp bir de beyzbol şapkası takıyor. Spor giysileri içinde hem küçük bebeğini hem de diğer çocuklarını, dadısının da yardımıyla parkta gezdiriyor.

Çocuklarını bebek arabasıyla gezdiren Kate Middleton, tanınmamak için genellikle saçını toplayıp bir de beyzbol şapkası takıyor. Spor giysileri içinde hem küçük bebeğini hem de diğer çocuklarını, dadısının da yardımıyla parkta gezdiriyor.

Kate Middleton aynı zamanda hobisi olan fotoğrafçılığa da zaman ayırıyor. Çocuklarının ilk pozlarını da kendisi çeken Middleton'ın bu çalışmaları basına da servis edilmişti.

Middleton, fotoğrafçılığı o kadar ciddiye alıyor ki Kraliye Fotoğrafçılık Grubu'nun da üyelerinden biri. Ailede onun bu tutkusunu paylaşanlardan biri de Kraliçe 2. Elizabeth. O da fırsat buldukça bol bol fotoğraf çekiyor.

Hatta kızı Charlotte'un resmi fotoğraflarını da Düşes kendi çekmişti.

Middleton, geçtiğimiz ay en küçük oğlu Louis'yi parkta gezdirirken Türk bir çift tarafından görüntülenmişti.