Eyfel Kulesi'ne bir kişi tırmandı, kule boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi nedeniyle, ziyaretçiler tahliye edilerek kule boşaltıldı.

Eyfel Kulesi'nin, en yoğun olduğu saatlerde bir kişi turistlerle birlikte kuleye giriş yaptı.

İkinci kata çıktığında, aniden kulenin dışından tırmanmaya çalıştı.Güvenlik acil olarak tahliye kararı aldı.

Kule boşaltılarak ziyaretçilere kapatıldı.

Polis, kulenin çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kuleye tırmanan kişinin kimliği belirtilmezken; olası acil durumlar için sağlık ve itfaiye ekiplerinin de olay yerinde hazır bulunduğu duyuruldu.

Yetkililer, insanlardan bir sonraki bildirime kadar ziyaretlerini ertelemelerini istedi.

Bazı Twitter kullanıcıları polisin olay yerine ulaştığını ve kuleye tırmanan kişiyle pazarlık yaptığını aktardı.

2015'te de İngiliz James Kingston güvenliği atlatıp hiçbir önlem olmadan kuleye tırmanmıştı.