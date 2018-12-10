Facebook Lite, 1 Milyar indirilme rakamını geçti

Sosyal medya devi Facebook’un alt segment cihazlara yönelik tasarladığı Facebook Lite uygulaması, Google Play Store’da 1 milyar indirilme rakamını geçti.

2GB / 3GB kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip ülkeler için özel olarak geliştirilen lite sürümleri, son dönemde birçok uygulama tarafından tercih ediliyor. Lite versiyonlar, daha düşük sistem gereksinimlerine sahip olmalarının yanında, batarya ve mobil veri kullanımını da en düşük seviyede tutuyor.

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformu olan Facebook, uygulamanın hafifletilmiş sürümü Facebook Lite ile gelişmekte olan pazarlardaki varlığını günden güne artırıyor.