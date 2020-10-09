Facebook ve Twitter’dan Trump’ın corona paylaşımına engel

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüs (Covid-19) ile ilgili yaptığı paylaşımFacebook ve Twitter’ı harekete geçirdi.

Trump’ın sosyal medyadan yaptığı “Covid-19 gripten daha az ölümcül” ifadesini içeren paylaşışımı Facebook tarafından silindi. Mikro blog platformu Twitter ise Trump’ın bu paylaşımını engelleme kararı aldı.

Twitter Trump’ın bu mesajına “Bu tweet, Covid 19’la ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Bununla birlikte Twitter, mesajın erişilebilir olmasının, kamuoyunun çıkarına olabileceğine karar vermiştir” uyarısı koydu.

Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Trump bu mesajı taburcu olduktan sonra paylaşmıştı.

Mesajda şu ifadeler yer almıştı:

“Grip mevsimi geliyor. Her yıl birçok insan; bazen 100 binin üzerinde insan aşıya rağmen gripten ölüyor. Bunun için ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, bununla yaşamayı öğrendik. Tıpkı Covid’le yaşamayı öğrendiğimiz gibi. Birçok topluluk için Covid gripten daha az ölümcül.”