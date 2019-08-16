Feci kaza! Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak bu hale geldi

ABD’li ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının bulunduğu küçük uçak, iniş yaptığı havalimanında alev aldı. ABD’li ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının bulunduğu küçük uçak, iniş yaptığı havalimanında alev aldı. Earnhardt ve ailesinin kazadan kurtuldukları belirtildi. Uçak, ABD’nin Tennessee eyaletindeki Elizabethton havalimanına yerel saatle 15.40 sıralarında iniş yaptıktan hemen sonra alev aldı. Uçağın içinde ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının da bulunduğu; kazadan yara almadan kurtuldukları duyuruldu