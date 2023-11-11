Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesindeki bebeklerin durumuna ait bilgileri düzeltti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Bakan Mey el-Keyle’nin basın toplantısında yaptığı, “Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti” şeklindeki açıklamasını düzeltti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, öğle saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ancak Bakanlık sonraki açıklamasında ifadeleri, “Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiği, hastanelere yakıt götürülmemesi halinde ise geri kalanlar için bunun ölüm cezası olacağı” şeklinde düzeltti.