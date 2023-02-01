Filistinli yetkililer, ABD'li heyetten gerilimin düşürülmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Filistinli yetkililer, ABD'li heyetten "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tırmandırdığı gerilime son vermesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapılmasını" istedi.

Bölgedeki gerilimin düşürülmesi için İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk çalışmalarına başlayacağı duyurulan ABD heyeti, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yetkililerle bir araya geldi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ve ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanının Diplomatik İşlerden Sorumlu Danışmanı Mecdi el-Halidi ile Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin de katıldığı toplantıda, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da tırmandırdığı gerginliğin yanı sıra siyasi alanda ve sahada yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Filistinli yetkililer, ABD heyetine "fanatik Yahudi yerleşimci terörü, Batı Şeria'daki Filistinlilerin ev ve mülklerine her gün düzenlenen saldırılar ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlalleri" hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Şeyh, İsrail'in tek taraflı tüm uygulamalarının durdurulması ve gerginliği tırmandırmaması için Tel Aviv hükümetine baskı yapılmasını istedi.

İsrail'in FKÖ ile yaptığı anlaşmalara uyma zorunluluğunu hatırlatan Şeyh, işgalin sona ermesi ve 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

Bugün de ABD'li siyasi ve güvenlik yetkililerinden oluşan bir heyetin İsrail'in bölgede yarattığı gerilime son verilmesi için Filistin ve İsrail tarafıyla ayrı ayrı görüşmelerde bulunacağı duyurulmuştu.

- İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın bölgede gerilimi tırmandırdı.

Cenin'de 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskını Doğu Kudüs’teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak'ta 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır 2 İsrailli yaralanmış, fanatik Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, evlerine ve araçlarına saldırmıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli öldürüldü.