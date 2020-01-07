Finlandiya Başbakanı, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinde haftada dört gün altı saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemine geçilmesi için kolları sıvadı.

Avusturya’da Sebastian Kurz‘un yeniden siyaset sahnesine dönmesiyle ‘en genç ikinci hükümet lideri’ olarak anılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ‘çalışma hayatında herkes için bir sonraki adım’ olarak tanımladığı yeni sistemi hayata geçirmek için harekete geçti.

Sistem, haftada dört gün altı saat çalışmayı öngörüyor

Başbakan Marin, “İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi yaşamını diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum. Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli. Mesele, kadınca bir tarzla yönetmek değil, seçmenlere yardım sunmak ve sözlerinizi tutmakla ilgili” dedi.

Sosyal Demokrat Parti’nin Lideri Sanna Marin, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de daha kısa çalışma sürelerini savunuyordu.

Avustralyalı şirket uyguluyor

Avustralya merkezli reklam ve pazarlama şirketi Versa da haftada dört gün çalışma sistemini uyguluyor. Versa çalışanları hafta sonuna ek olarak Çarşamba günleri izin yapıyor. Şirket, bu şekilde kâr oranlarının yüzde 300 arttığını savunuyor.

Yeni Zelanda’da faaliyetlerini sürdüren Perpetual Garden isimli değerleme şirketi, 4 gün iş – 3 gün tatil düzenini kalıcı hale getirmişti. Şirket sahibi Andrew Barnes, bu düzenin hem çalışanlar hem de işçiler için ideal olduğunu savunuyor.

Rusya’da da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı’nın üretkenliği artırmak için yürürlüğe koyulması planlanan ‘haftada dört gün çalışma sistemini’ test etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Microsoft 1 ay denedi, verimlilik yüzde 40 arttı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında teknoloji devi Microsoft’un Japonya şubesi bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada üç gün izin vermiş, denemenin sonunda verimliliğin yaklaşık yüzde 40 arttığı görülmüştü.

Çalışanlara motivasyon için ek ödeme

Şirketin bir proje olarak yaptığı bu denemeye “2019 Yazı İş-Yaşam Seçimi Meydan Okuması” adı verildi. Proje boyunca, 2300 çalışanın hepsine 5 cuma günü boyunca izin verildi. Çalışma haftasının kısaltılması nedeniyle hiçbir çalışanın maaşında kesinti yapılmadı ve çalışılmayan günler yıllık izinlerden düşülmedi. Şirketin denemesi bununla da sınırlı kalmadı, çalışanların aileleri ile tatil yapmaları ya da kendilerini geliştirmeleri için her çalışana 100 bin yen verildi.

Microsoft Japonya Başkanı ve CEO’su Takuya Hirano, yapılan deneyle ilgili olarak, çalışanların yüzde 20 daha az çalışma süresiyle aynı sonuçları nasıl elde edebileceklerini düşünmelerini ve deneyimlemelerini istediklerini belirtti.

Elektrik kullanımı yüzde 23,1 azaldı

Microsoft Japonya’nın 3 günlük hafta sonu denemesi, üretkenlikte yüzde 39,9’luk bir artışa neden oldu. Bu da çalışanların zamanlarında daha ekonomik ve verimli olmaları gerektiği anlamına geliyordu. Bu süre zarfında birçok toplantının kısaltılmış bir şekilde ya da uzaktan yapıldı.

Microsoft Japonya’nın ofisleri 5 gün daha boş kaldığından, elektrik kullanımı yüzde 23,1 oranında azaldı. Çalışanlar ayrıca yüzde 58,7 daha az sayfa yazdırdı, bu da daha kısa bir çalışma haftasının hem insanlar hem de çevre için iyi olabileceği anlamına geliyor.