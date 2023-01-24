Finlandiya, NATO'ya İsveç ile aynı anda üye olma stratejisini gözden geçiriyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin İsveç ile birlikte NATO'ya aynı anda üye olma stratejisini gözden geçirebileceklerini söyledi.

Helsinki ve Stockholm yönetimleri, mayıs ayında aynı anda NATO'ya üye olma başvurusunda bulunmuştu. Ancak aradan geçen süre zarfında Türkiye ile İsveç ilişkilerinde yaşanan inişli çıkışlı gerginliklerin ardından Finlandiya, 'aynı anda üye olma' politikasını gözden geçireceğinin işaretini verdi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, kendileri için ilk seçeneğin hala NATO'ya birlikte girme stratejisi olduğunu ancak İsveç'in başvurusunun daha da ertelenmesi halinde bu kararı gözden geçireceklerini söyledi.

Finlandiya haber ajansı YLE'ye konuşan Haavisto, henüz karar almak için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.

İsveç'teki gösterilerin her iki ülkenin NATO üyeliklerini zora soktuğunu belirten Haavisto, İsveç'teki gösterilerin "Türkiye'yi provoke etmeyi ve İsveç halkı ile politikacıların görüşlerini etkilemeyi amaçladığını" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran yakma eylemi sonrası "İsveç, NATO üyeliği konusunda bizden destek beklemesin" açıklamasını yapmıştı.