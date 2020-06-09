Floyd, altın tabutla uğurlandı

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için, doğum yeri olan North Carolina’daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas’ta düzenlendi. Floyd’un cenazesi 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd’un tabutunun altın kaplama olması dikkat çekti. George Floyd’un bugün sadece ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verilmesi bekleniyor. Cenaze töreninin televizyonlarda canlı yayınlanması bekleniyor. North Carolina’dan dün sabah Houston’a getirilen Floyd’un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi’nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı. George Floyd’un altın tabuta konulan naaşını 6 bin kişi ziyaret etti.