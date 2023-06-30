Fransa Başbakanı duyurdu: OHAL dahil tüm ihtimaller masada

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sokaklardaki protestolara ilişkin, ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu belirtti.

Borne, Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına yaptığı açıklamada, "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız." diye konuştu.

Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı.

Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.