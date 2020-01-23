Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail polisi arasında gerginlik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyuluyor.

Herkesin kuralları bildiğini söyleyen Macron, İsrailli polise hitaben, "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık." ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail polisinden kurallara uymasını isteyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler." dediği duyuluyor.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail polisinin, Macron ile Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ne girmek istemesi üzerine söz konusu gerilim yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.