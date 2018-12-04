Fransa'da Akaryakıt zammı askıya alındı

Fransa'daki hükümet kaynakları, Başbakan Edouard Philippe'nin ocak ayındaki vergi artışlarını askıya aldığını açıklayacağını belirtti.

Hükümet kaynakları, Başbakan Philippe'nin "Sarı Yelekliler"in proteso gösterilerinin önüne geçmek amacıyla akaryakıt vergi artışlarını askıya aldığını açıklayacağını iddia etti.

Başbakan Philippe'nin söz konusu açıklamayı bugün geç saatlerde yapacağı da ileri sürüldü.

Fransa'da iki haftayı aşan süredir protesto gösterileri düzenleyen "Sarı Yelekliler"in temsilcilerinin, Başbakan Edouard Philippe ile bugün planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Göstericiler, hükümet temsilcileri ile görüşmeyi kabul ettikleri için daha katı tutumlu eylemciler tarafından tehdit edildiklerini belirtmişti.

Fransa'da gösteriler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iklim değişimiyle mücadele amacıyla getirmek istediğini söylediği akaryakıt vergilerine karşı başlamıştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Paris'in en lüks semtlerinde araçları ateşe veren, mağazaları yağmalayan, lüks konutları ve kafeleri tahrip eden göstericilerin 1968 yılından bu yana başkentte yaptıkları en güçlü protesto eylemlerini polis yatıştırmakta güçlük çekmişti.

Macron ve hükümeti olağanüstü hali görüşmüş ancak bu aşamada gerek duyulmamıştı.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 13:34