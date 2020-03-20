Fransa'da Covid-19 dayanışması: Pencere önüne konulan 'kırmızı bez' ne anlama geliyor?

Fransa'da Covid-19 salgınına karşı "sağlık olağanüstü hali" kapsamında üç gündür sokağa çıkışlar kısıtlandı.

Fransızlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Fransa'nın Lot bölgesinde özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kişilere yardımcı olmak adına halk yeni yöntemler geliştirdi.

Koronavirüse karşı en riskli yaş grubunda bulunan kişiler sokağa çıkmanın kısıtlandığı bu günlerde camlarının önüne kırmızı renkte bir bez bırakıyor.

Böylelikle orada yaşayan kişinin yalnız ve yardıma ihtiyacı olduğu anlaşılıyor.

Bu uygulamanın fikir babası olan Christian Meunier sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu günlerde kimsesiz kalan, derdini anlatacak hiç kimseyi bulamayanlar penceresinin önüne kırmızı biz bez koysun. Dışarıya çıkabilen, sağlıklı insanlar da gerekli önlemleri alarak, bu evlerin kapısını çalsın, komşularına yardımcı olsun" çağrısında bulundu.

Meunier bu uygulamanın bütün ülkeye yayılmasını umuyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN HALKTAN ALKIŞ

Evlerine sığınmak zorunda kalan Fransızlar her gün akşam saat sekizde pencere ve balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarına destek vermek ve toplumdaki dayanışma duygusunu güçlendirmek için alkış tutuyor. Bazı Fransızlar ise tencere ve tavalara vurarak desteklerini gösteriyor.

Buna benzer eylemler daha önce karantinaya giren İtalya’da da yaşanmıştı.

Fransa'da halk salı gününden beri sadece beslenme alışverişi, sağlık ve işe gitmek için resmi bir belge doldurarak dışarı çıkabiliyor. Evden çalışma imkanı olanlar da işe gitmiyor.

Fransa’da son rakamlara göre 264 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 9 bin 134 kişide ise yeni koronavirüs görüldü.