Fransa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Fransa'nın Kuzeydoğusunda yer alan Strazburgkentindeki silahlı saldırıda son gelen bilgilere göre 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. AFP haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nun silahlı saldırının ardından kapatıldığı, milletvekillerinin, parlamento personelinin ve gazetecilerin binanın içinde kaldığı söyleniyor.

Fransız güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre olay, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Strazburg'un Noel pazarı yakınlarında gerçekleşti. 11 kişinin yaralandığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Fransız polisinin saldırganın kimliğini tespit ettiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Saldırganın olaydan önce güvenlik güçlerinde suç kaydı olduğu bildirildi.