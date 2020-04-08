Fransa, günlük 30 bin Covid-19 testi için arabadan teşhis uygulaması başlattı

Covid-19 salgınına karşı yeterince test yapmamakla suçlanan Fransız hükümeti, arabada test uygulaması başlattı.

İlk defa Güney Kore'de uygulanan ve daha sonra Almanya, İspanya ve ABD gibi ülkelerin de kurduğu merkezlerde potansiyel hastaların birbirleriyle ve sağlık çalışanlarıyla en az etkileşim içinde olması amaçlanıyor.

Belirtilen noktaya arabasıyla gelen potansiyel hastadan sürüntü örnekleri alınıyor. Bu örnekler daha sonra mühürlenerek laboratuvarlara gönderiliyor. Hasta, sonuçları internet üzerinden öğrenebiliyor.

Fransa'da yeni başlayan uygulamadan sadece Covid-19 belirtilerini taşıyan kişiler, doktorlarının yönlendirmesi üzerine faydalanabiliyor. Fransız yetkililer bu sayede ülkede yapılan test sayısını günlük 30 bin seviyesine çıkarabilmeyi umuyor.

Ülkede bugüne kadar açıklanan verilere göre 109 binden fazla koronavirüs vakası bulunuyor. Can kaybı ise 10 bini aştı.