Fransa’da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 19. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Fransız polisi, sarı yeleklilerin, başkent Paris’te Champs-Elysees caddesi ve Bordeaux, Toulouse, Marsilya, Nice ve Rouen dahil birçok şehir merkezinde gösteri yapmalarına izin vermedi.

Bir grup sarı yelekli gösterici, Paris’te Eyfel Kulesi’nin önündeki Trocadero Meydanı’nda toplanırken, yüzlerce gösterici, Denfert-Rochereau meydanından Montmartre’a doğru yürüyüşe geçti.

Güvenlik güçleri, başkentteki eylemde 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis, Champs-Elysees Caddesi’nde yasağa rağmen gösteri yapmak isteyen 29 kişiye para cezası verdi.

Diğer yandan göstericiler, Nice’te eylem yasağına rağmen şehir merkezinde gösteri düzenledi. Gösteride, polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşanırken, 20 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da sarı yelekliler, geçen hafta cumartesi günü Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris’te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4’üncü ayını doldurdu. Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar

11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400’den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.