Fransız polisi, Macron'la tartışan kadını sorguladığı için özür diledi

Fransız polisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tecavüz iddiaları konusunda tartışan kadını sorguya çektiği için özür diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamento seçimleri öncesi gittiği ülkenin güneyindeki Tarn bölgesinde öfkeli bir kadın protestocunun tepkisiyle karşılaştı.

18 yaşındaki lise öğrencisi, Cumhurbaşkanı Macron'a bağırarak "Neden tecavüz ve kadına yönelik şiddetle suçlanan erkekleri devletin üst görevlerine atıyorsunuz?" diye sordu.

Le Parisien gazetesine konuşan Laura adındaki kadın, ertesi gün polisin okula gelerek dersini yarıda kestiğini ve sorguya çekildiğini söyledi.

Kadın, polislerin kendisine tecavüz konusunda bir şikayeti olup olmadığını sorduğunu ancak konunun Macron ile yaşanan diyaloğa getirildiğini belirterek, polislerle arasında geçen konuşmayı "göz korkutucu" olarak niteledi.

Fransız polisi, kadına yapılan ziyaretin, "kendisini mağdur olarak tanıtan bu kişiyle iletişime geçerek resmi bir şikayette bulunmasını tavsiye etmek ve yardımcı olmak maksadını taşıdığını" söyledi.

Açıklamada, "Bu konuyu görüşmek üzere kendisiyle okulda buluşma kararımız yanlış algılandıysa kendisinden özür dileriz" denildi.

Kadının Cumhurbaşkanı ile yaptığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım almıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Bakan Damien Abad hakkında ayrı ayrı tecavüz suçlamaları gündeme gelmiş ve her ikisi de bu suçlamaları reddetmişti.

Macron, her iki Bakan'ın da henüz mahkum edilmediği için suçsuz sayılmaları gerektiğini belirterek masumiyet karinesine dikkat çekiyor.