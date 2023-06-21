Frontex, "Korsanlar 1" operasyonuyla 33 milyon avroluk sahte ürün yakaladı

Merkezi, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, "Korsanlar 1" adlı operasyonda 33 milyon avronun üzerinde piyasa değerine sahip sahte ürünün ele geçirildiğini bildirdi.

Frontex'ten yapılan açıklamada, 9-19 Mayıs tarihlerinde on beş AB üyesi devletin, yüz binlerce sahte ürünün Avrupa pazarına ulaşmasını önlemek için düzenlenen operasyona katıldığı kaydedildi.

Ucuz ve düşük kaliteli taklit malların tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabileceği vurgulanan açıklamada, bu ürünlerin AB gelirlerini ve işgücü piyasasını da olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

"Korsanlar 1" adı verilen operasyon kapsamında, 33 milyon avronun üzerinde piyasa değerine sahip sahte ürünün ele geçirildiği kaydedildi.

El konulan ürünler arasında 60'tan fazla ticari markanın haklarını ihlal eden kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, cüzdanlar, kemerler, güneş gözlükleri ve diğer aksesuarların yanı sıra parfümler, elektrikli bisikletler ve saatlerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, elektronik sigaralar ve sıvıları, mücevherler, 250 kilogramdan fazla esrar ve 59 ateşli silahın da ele geçirildiği kaydedildi.