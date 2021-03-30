George Floyd davası başladı

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladı. Gözaltı sırasında Floyd'un boynuna basarak ölümüne neden olan polis memurunun 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'u gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası bugün başladı.

ABD'de Eski polis memuru Derek Chauvin ilk kez hakim karşısına çıktı.

15 kişilik jüri seçildi

Dava için 9'u beyaz 6'sı siyahi veya diğer etnik gruplardan toplam 15 kişilik jüri seçildi.