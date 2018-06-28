GİZEMLİ GÖK CİSMİNİN KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU SAPTANDI

GİZEMLİ GÖK CİSMİNİN KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU SAPTANDI

Bilim insanları keşfettikleri ilk yıldızlar arası gök cismi Oumuamua'nın kuyruklu yıldız olduğu sonucuna vardı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble teleskobu ve gözlem evlerinden elde edilen verilerden, keşfedildiği geçen yıl ekimden bu yana gizemini koruyan Oumuamua'nın kuyruklu yıldız olduğu saptandı.

Avrupa Uzay Ajansından uzman Marco Micheli, bir kuyruğa sahip olmadığı için ilk başta asteroit olarak kabul edilen Oumuamua'nın yüksek hızının sadece Güneş, gezegenler ya da büyük asteroitlerin yer çekimiyle değil içindeki gazların salınmasının sonucunda ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.

Oumuamua'nın haziran başından bu yana saatte 114 bin kilometre hızla hareket ettiğini belirten Micheli, bu kadar hızlı hareket eden bir cismin ancak bir kuyruklu yıldız olabileceğini ifade etti. Micheli, kuyruklu yıldızların içlerindeki gazı kullanarak hızlı hareket ettiklerini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi - 4 gün Önce

IööłkIööłkll

78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi - 4 gün Önce

IööłkIööłkll

78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi - 4 gün Önce

IööłkIööłkll

78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi - 4 gün Önce

IööłkIööłkll

78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi - 4 gün Önce

IööłkIööłkll

78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi - 4 gün Önce

IööłkIööłkll

78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi - 4 gün Önce

IööłkIööłkll

78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi
78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR 78u89ioiikñn7ííjuyj6KUTLAR i8iiuii5kpo0ıyi î ve yi - 4 gün Önce

IööłkIööłkll

SIRADAKİ HABER
KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ ÜLKE HİNDİSTAN
KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ ÜLKE HİNDİSTAN
  1. Dünya
﻿