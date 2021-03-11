"Gülümseyen yılan" 6 bin dolara satıldı

Derisinde gülen surat emojisi bulunan bir kraliyet pitonu yetiştiren yılan yetiştiricisi, "gülümseyen yılanı" 6 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) sattı. CNN International'ın haberine göre yaklaşık 20 yıldır bu işi yapan ABD'li Justin Kobylka, söz konusu sürüngeni yanlışlıkla ürettiğini, aslında parlak altın sarısı ve beyaz rengin kombinasyonuna sahip bir yılan istediğini belirtti.

