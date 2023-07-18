Güney Avrupa yanıyor

Güney Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının devam etmesi, özellikle Orta Akdeniz’de hava sıcaklığının daha da yükselmesi bekleniyor.

İtalya’nın Sardinya adasında termometrelerin bugün 46 dereceyi bulması öngörülüyor. Kavurucu sıcakların İtalya’da 10 gün daha sürebileceği uyarısı yapılıyor.

Ülkenin güneyinde hava sıcaklığının 44 dereceye yükseldiği İspanya da art arda sıcak hava dalgalarına maruz kalıyor. İspanya’nın La Palma adası ve Yunanistan’da büyük yangınlar meydana geldi.

Avrupa ve Kuzey Amerika ekstrem hava sıcaklıklarıyla kavrulurken, Asya, hem sıcak hava dalgası, hem de fırtınayla sarsılıyor. Çin’in güneyini vuran Talim tayfunundan dolayı binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

-Sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor

Kuzey yarım kürede rekor seviyelere yükselen hava sıcaklıkları toplum sağlığını olumsuz etkiliyor. Japonya’da en az 60 kişiyi güneş çarptı.

Sıcak havadan dolayı klimaların tam kapasite kullanılması sonucunda Avrupa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, turizmi de olumsuz etkilemeye başladı. Haziran-Kasım aylarında Akdeniz’e gitmeyi planlayan turist sayısında, geçen yıla göre yüzde 10 düşüş saptandı.

-Talim tayfununda dolayı 260 bin kişi tahliye edildi

Öte yandan, Asya’da etkili olan Talim tayfunundan dolayı 260 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.

En çok Çin’in güneyini etkileyen tayfunun Vietnam’a da ulaşması bekleniyor.

Güney Kore’de sel ve toprak kaymalarından dolayı 41 kişi ölürken, 9 kişi kayboldu.