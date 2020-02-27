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Güzellik klişelerine karşı çıkan yeni Barbie bebekler üretildi

Güzellik klişelerine karşı çıkan yeni Barbie bebekler üretildi
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Oyuncak firması Mattel, tek tip güzellik dayattığı eleştirilerinin ardından yıllar içinde ürettiği farklı beden ve ten rengindeki Barbie bebeklere yenisini ekledi. 10 yeni oyuncaktan oluşan koleksiyonda siyahi bebeklerin ağırlıkta olması dikkat çekiyor.

Barbie ile oynayan çocukların zihninde güzel olmak için sarışın, mavi gözlü, ince belli ve kıvrımlı hatlara sahip olmak gerektiği algısı yerleştirdiği için eleştirilen Mattel, tek tip güzellik dayatmasına karşı çeşitliliği öne çıkaran yeni oyuncaklar üretmeye başladı.

Daha önce Asyalı ve siyah bebekler çıkartan, zamanla meslek sahibi bebekler üreten firma, en son vitiligolu, kilolu, protez bacaklı, tekerlekli sandalyeli ve saçı olmayan bebekten oluşan koleksiyonunu tanıtmıştı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 17:06
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